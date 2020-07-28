İstanbul'da peş peşe yaşanan dükkân yangınlarında gerçekler ortaya çıktı: Raflara el yapımı bomba yerleştirmişler

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 2 hafta önce 6 iş yerinde peş peşe yaşanan yangınlarınardındaki gerçekler ortaya çıktı. Husumetten kaynaklandığı düşünülen olay gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin itirafıyla çözüldü. Cep telefonuna bağlı basınç etkili el yapımı bombaların dükkanların reyonlarına yerleştirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin aracında da benzer malzemeler bulunduğu belirtildi.

Bağcılar Güneşli'de 15 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında 6 dükkanda yangın meydana geldi. Farklı noktalardaki 4 dükkanda başlayan ve 2 dükkana yayılan yangınlarda can ve mal kaybı olmazken önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Emniyeti olayların ardından çalışma başlattı. Yapılan ön çalışmada yangınları iş yeri sahipleriyle husumetli bazı şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlendi. İş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtları incelenince yangınlarda dış müdahale olmadığı görüldü.

El yapımı bomba

Araştırmalarda bazı şüphelilerin olaydan birkaç gün önce iş yerlerindeki raflara bir şeyler bıraktığı tespit edildi. Yangınlarında bu noktalarda başladığı anlaşıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının yaptığı çalışmada raflara bırakılan malzemelerin el yapımı bomba düzeneği olduğu anlaşıldı.

Cep telefonu ile kontrol edilen ve aramalarla aktif hale getirilen bombaları bırakan şüpheli polis ekiplerince belirlendi.

Güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen F.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramalarda cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı 3 bomba, çok sayıda atıl durumda cep telefonu, tiner, yanıcı jel, havai fişek ve meşale ele geçirildi.

"PKK'dan para aldı" iddiası

Araştırmalarda şüpheli ile irtibatlı 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanınca olayın husumet kaynaklı olmadığı anlaşıldı. Şüphelilerden birinin ifadesinde dükkanları yakmak için terör örgütü PKK üyelerinden para aldığını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden M.A.'nın “Adli Kontrol” hükmü ile serbest kaldığı diğer 3 kişini ise tutuklandığı öğrenildi.