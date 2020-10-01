İstanbul'da perakende fiyatları eylülde 1.47 arttı

İstanbul'da Eylül ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1.47 artarken, kültür ve eğitim yüzde 8.84, giyim yüzde 2, gıda yüzde 1.26 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.66 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 13.4 oldu.

Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde 1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü.

Veriler enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor. TÜİK Eylül ayı verisini 5 Ekim saat 10.00'da açıklayacak.

Reuters haber ajansının 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi bekleniyor.