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Maltepe Kaymakamlığı'ndan hastanedeki yangınla ilgili açıklama: 8 yoğun bakım hastamız çevre hastanelere sevk edildi

22 Aralık 2020 15:53

İstanbul, Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangının teknik servis odasında başladığı belirtildi. 8 yoğun bakım hastası çevre hastanelere sevk edildi.  

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Maltepe Kaymakamlığı açıklama yaptı

Hastanedeki yangına ilişkin kaymakamlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İdealtepe mahallemizdeki bir özel hastanenin zemin katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimizce söndürüldü

8 yoğun bakım hastamız dumandan etkilenmemeleri için çevre hastanelere sevk edildi.

Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır. İlçemize geçmiş olsun"

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