İstanbul'da muhtarların sadece yüzde 16'sı kadın: Rekor Beşiktaş'ta

İstanbul'daki 962 mahallesinin yaklaşık 150'sinde kadın muhtarlar görev yapıyor; 6 ilçede sadece 1'er kadın muhtar varken, 5 ilçede ise hiç kadın muhtar yok. Kadın muhtar oranının en fazla olduğu ilçe Beşiktaş. İlçedeki 23 mahallenin 14'ünde kadın muhtarlar görev yapıyor. Yüzde 61'lik kadın muhtar oranıyla zirvede bulunan Beşiktaş'ı, yüzde 57 ile Kadıköy takip ediyor.

İstanbul'daki kadın muhtar oranı yüzde 16 seviyesinde. Beylikdüzü'nde kadın muhtar oranı yarı yarıya. İlçede 10 mahalleden 5'ini kadınlar yönetiyor. Bağcılar, Bayrampaşa, Çatalca, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'da ise sadece birer kadın muhtar bulunuyor. Adalar, Arnavutköy, Bahçelievler, Kağıthane ve Sultanbeyli'ndeki toplam 88 mahallede ise kadın muhtar yok.

"Abbasağa'yı 27 yıldır kadın muhtar yönetiyor"

Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'ni 70 yaşındaki Yüksel Sağat yönetiyor. Muhtar Sağat 1994 yılından bu yana 6 dönemdir muhtarlık yapıyor. Evli, iki çocuk annesi ve dört torun sahibi olan Yüksel Sağat, muhtarlıkla ilgili şöyle konuştu:

"1990 yılında muhtarlığa geldiğimde, kendisini yerinde bulamadım. 1994'te seçimlerde adaylığımızı koyduk, o günden bu yana sağ olsun mahalleli teveccüh etti, bizi seçti. Buradayız, halkımızı çok seviyoruz, çalışmayı çok seviyorum. O dönemlerde (1994'te) Tansu Çiller başbakandı, ondan da cesaret aldım. 'Kadın bir başbakan varsa kadın muhtar neden olmasın?' dedim, çok şükür seçildik, o gün bu gündür birçok rakip çıkmasına rağmen mahalleli bizi seçiyor, teveccüh gösteriyor. Biz de onlara saygı duyuyoruz, sevgi besliyoruz. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyoruz.

Yaşlılarla çok ilgileniyorum. Kimsesiz teyzelerime refakatçi buluyorum, hastaneye gönderiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Muhtarlığa gelen herkes buradan mutlu gidiyor. Onların her işini mutlaka çözmeye çalışıyorum. Tabii ki çözemediklerimiz var ama birçoğu mutlu, gülerek, sevinerek gidiyor. Herhalde onun etkisi olsa gerek."

"Beşiktaş'la gurur duyuyoruz"

Yüksel Sağat, Beşiktaş'taki 23 mahalleden 14'ünün kadın muhtarlar tarafından yönetildiğini ve her seçimde kadın muhtar sayısının arttığını söyledi. Sağat, "Aslında muhtarların vazifesi işlem olarak çok azaldı. Vatandaş her türlü evrakını e-Devlet'ten alıyor. Biz sokakların şikayetini dinleyerek, ilgili kurumlara bildiriyoruz, gerek belediyeye, gerek emniyete, BEDAŞ'a, İSKİ'ye, İGDAŞ'a derken bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Birçoğunu da çözüyorum çok şükür" diye konuştu.

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde Haziran 2021'de yapılan ara seçimlerde muhtar olan Gülşen Ergün de 1998'den itibaren üç muhtarın ilk dört sıra azası olarak görevde bulunduğunu belirtti. Ergün, mahalleli tarafından sevilen biri olduğunu aktardı ve şöyle devam etti:

"Ben Türkiye rekorunun da bizde olduğunu düşünüyorum. Bunu Muhtarlar Konfederasyonu da onayladı. Bildiğimiz kadarıyla şu an Türkiye rekoru bizde. 14 kadın muhtarız. Daha başarılı oluyoruz, ince bakıyoruz, ayrıntı görüyoruz. Onun için de tercih sebebi olabiliriz. Artık biraz evimizden çıkmalı, biraz daha sosyal olmalıyız. Dünya genelinde kadının yeri apayrıyken, Türkiye genelinde de apayrı olmalı."

(AA)