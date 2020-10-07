İstanbul'da minibüsçülerin eyleminde gerginlik: Polis yollarını kesti, yolu kapattı

İşlerinin azaldığını öne süren ve ek hatla güzergâh isteyen bir grup minibüsçü UKOME toplantısında taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek Üsküdar'da toplandı. İBB'nin Saraçhane'deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülerin yolunu Harem'de polis ekipleri kesti.

Minibüs sürücülerinin ilerlemesini engellemek için polis tarafından yol kapatıldı. Yürüyüş veya konvoy yapma izinlerinin olmadığı gerekçesiyle eyleme müsaade etmeyen polis ile minibüsçüler arasında gerginlik yaşandığı görüldü.

Polis ekipleri yalnızca 30 kişinin yazılı basın açıklaması yapma izninin olduğu, kalabalık grubun konvoy ya da yürüyüş yapmasına izin verilmediği iddiasıyla minibüsçü grubuna engel oldu. Bir süre oturma eylemi yapan minibüsçüler, konvoy halinde İBB binasına ilerleme isteklerinde ısrarcı davranınca gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araçları ile yolu kapatarak minibüsçülerin ilerlemesini engelledi.

Öte yandan minibüsçülerin ara hatlardan yolcu almak istedikleri, metro ve metrobüs hatlarının devreye girmesi ile mağdur oldukları, bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedikleri için eylem yaptıkları belirtildi.