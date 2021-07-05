İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

İstanbul, Küçükçekmece'de durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 25 kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerine Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre, durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarptı. Çarpışma ile metrobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Kazada 25 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Cennet Mahallesi peronuna gelen çekici ile kaza yapan metrobüsler seferleri aksatmayacak şekilde boş alana çekildi.

Kaza nedeniyle oluşan metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi. Güzergâhtaki temizleme ve kumlama çalışmasının ardından seferler her iki yönde de normale döndü.

Kaza esnasında metrobüste bulunan bir yolcu, “Seyir halindeydik, işe gidiyorduk her zamanki gibi. Kitap okuduğum için aşırı derecede şiddetli bir çarpma hissettim” dedi. (İHA-DHA)