İstanbul'da metro tarifelerinde düzenleme

İBB bünyesinde bulunan Metro İstanbul, yeni normalleşme kararları sonrası sefer saatlerinde düzenleme yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni 'normalleşme' sürecine göre, 1 Haziran Salı günü itibari ile hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında ve Cumartesi akşamı 22.00’den Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu çerçevede Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takviminde yeni tarifeleri duyurdu.

Metro İstanbul’un bilgilendirmesi şu şekilde:

“Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dk. aralıklarla işletme yapılacaktır.

• M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

• M1B Yenikapı-Kirazlı

• M2 Yenikapı-Hacıosman

• M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

• M4 Kadıköy-Tavşantepe

• M5 Üsküdar-Çekmeköy

• M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

• M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

• M9 Bahariye-Olimpiyat

• F1 Taksim-Kabataş

• T1 Kabataş-Bağcılar

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam

• T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

* TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımızda 07.00-21.00 saatleri arasında işletme yapılacaktır.

* Pazar Tarifesi: Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.

Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:

• M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

• M1B Yenikapı-Kirazlı

• M2 Yenikapı-Hacıosman

• M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

• M4 Kadıköy-Tavşantepe

• M5 Üsküdar-Çekmeköy

• M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

• M9 Bahariye-Olimpiyat

• T1 Kabataş-Bağcılar

• T4 Topkapı-Mescid-i Selam

• T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

* Aşağıda listelenen hatlarımızda Pazar günü işletme yapılmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.

• M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

• F1 Taksim-Kabataş füniküler,

• T3 Kadıköy-Moda tramvay,

• TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

• TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

* Vatandaşlarımız Pazar günleri kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler. Bu hatlarımızda Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.”