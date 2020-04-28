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İstanbul'da metro sefer saatlerine güncelleme

Marketlerin 21.00'e kadar hizmet vermesi kararı nedeniyle tüm hatlardaki son metro sefer saati 21.30 olarak güncellendi

28 Nisan 2020 17:58

Metro İstanbul’un Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” açıklamasına yer verildi.

Metro İstanbul sefer sayıları ile ilgili resmi Twitter adresi üzerinden bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "İl Hıfzısıhha Meclisi’nin 27.04.2020’de yayınlanan 'Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi' kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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