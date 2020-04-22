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İstanbul'da mesai saatlerine Koronavirüs düzenlemesi

"Mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır"

22 Nisan 2020 16:44

İstanbul'da mesai saatlerine yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında düzenleme getirildi. İstanbul valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerinin 0900-12.30, 13.00-16.30 şeklinde uygulanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul’da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."

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