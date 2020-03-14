İmamoğlu duyurmuştu; İstanbul'da mangal denetimi başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri mangal denetimi yapmaya başladı. Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

Denetimler Anadolu yakasında bulunan Maltepe, Kartal ve Pendik sahilleri ile yeşil alanlarda başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal alanlarda "hem çevre kirliğine neden olan hem de yurttaşlara rahatsızlık veren mangal yakılmasını durdurmak için gerekli çalışmaları başlatıldı" açıklamasından sonra uygulamaya geçirilen denetimlere vatandaşlardan kimi zaman tepki geldi.

Vatandaş tepkili

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan bir vatandaş "Biz ateş yakmadık, tüple mangalımızı yaptık. Ekipler uyardı bizi" derken başka bir vatandaş da "İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir" sözleriyle tepkisini verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sahillerde mangal ve nargileye son vereceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu'nun bu açıklamasının ardından İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıktı. (DHA)