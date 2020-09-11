İstanbul'da KPSS'ye girecek adaylara toplu taşıma ücretsiz

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sınav giriş ve görev belgelerini gösteren aday ve sınav görevlilerine hatlarımızda ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm adaylara başarılar dileriz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KPSS’ye girecek İstanbulluların sınav giriş belgelerini göstererek toplu taşım araçlarına ücretsiz binebileceklerini belirtti. Ongun, “Pazar günü yapılacak KPSS’ye girecek hemşehrilerimiz sınav giriş kartlarını kullanarak toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilirler. Sınava girecek herkese başarılar dileriz.” dedi.