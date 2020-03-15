İstanbul'da Koronavirüs etkisi; metro ve metrobüs kullanımı yüzde 17 azaldı

İstanbul'da Koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin sıkılaşmasıyla birlikte metro, metrobüs, otobüsleri kullanan yolcu sayısı yüzde 17 azaldı. Ana arterlere bağlı yollarda, duraklarda son 24 saatte yaşanan tenhalık dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kentte metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımındaki düşüşün yüzde 17'ye ulaştığını açıklamıştı. Kentte salgın riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırılırken, hijyene toplu taşıma araçlarında da önem veriliyor.

Ancak bazı vatandaşlar, son günlerde özel araç kullanımını toplu taşımaya tercih etmeye başlad



Buna rağmen diğer günlerde yüzde 40 ile 70’ler arasında seyreden trafik yoğunluğu yüzde 15-20’lere kadar düştü. Bu oran pazar sabahında, hafta sonunun etkisiyle yüzde 5-8 civarında seyretti.