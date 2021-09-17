İstanbul'da köpek otelindeki ölüme suç duyurusu

Otelde çalışan bir kadının saldırıyı görmesine karşın durdurmadığının da anlatıldığı dilekçede, işletmecinin öncesinde otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı kaydedildi.
"Görevi kötüye kullanma suçundan hapis talep edildi"
Dilekçede saldırı sonrasında Puffy’inin olay yerinde öldüğü ve veteriner hekime ölmüş bir şekilde götürüldüğü belirtildi. Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Puffy'e saldırı anı ise, pet otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Staffordshire cinsi büyük ırk köpeğin Puffy'e saldırdığı, otel çalışanının saldırı anında müdahale etmediği ve sonrasında Puffy'nin bir süre yerde yattığı görülüyor.