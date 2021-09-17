İstanbul'da köpek otelindeki ölüme suç duyurusu

İstanbul Sarıyer'de bir hayvan oteline bırakılan 'Puffy' isimli küçük köpek, başka bir köpeğin saldırısı sonucunda öldü. Köpeğin sahibi kadın, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili otel çalışanlarının ihmali olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, 18 Temmuz tarihinde Sarıyer'de bir hayvan otelinde meydana geldi. İddialara göre, Beliz Naz Özışıkçılar, yurt dışı seyahatine gitmeden önce Puffy isimli köpeğini bir hayvan oteline bıraktı. Otelde konaklayan Amerikan cinsi büyük ırk Staffordshire cinsi köpek, Pomerian cinsi Puffy'e saldırdı. Otel çalışanının gözlerinin önünde yaşanmasına karşın müdahale etmediği iddia edilen olayda, Puffy hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Özışıkçılar, avukatı Yasemin Babayiğit aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede müşteki Özışıkçılar'ın Kurban Bayramı tatili için ilk defa Puffy'i emanet edecek bir yer bulamadığı ve hayvan otelinin sahibi Neva D.T. ile iletişime geçtiği belirtilerek, seyahat öncesinde Puffy'i eşyaları ile birlikte otele bıraktığı anlatıldı.

"Bir kadın saldırıyı gördü ama durdurmadı"