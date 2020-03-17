İstanbul’da konutta fiyatlar düştü, satışlar arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2019 yılına ilişkin İstanbul’daki konut piyasalarının değerlendirildiği Mart 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. İstanbul’da, 2019 yılında bir önceki yıla göre, konutta satışlar arttı, fiyatlar düştü. Konut alımında kadınların payı yükseldi. Türkiye’de yabancılara konut satışı artarken, en fazla satış İstanbul’da gerçekleşti.

Konut fiyatı yüzde 3,2 azaldı

İstanbul'da 2019'da 55 bin 819 ipotekli konut satıldı

Konut alımında kadınların payı yükseldi

En fazla konut Esenyurt'ta satıldı

Bir önceki yıla göre en çok satış Şişli'de

2019 yılında bir önceki yıla göre, Türkiye'de toplam konut satışları yüzde 1,94 azalırken İstanbul'da yüzde 1,55 arttı. İstanbul'da toplam 237 bin 675 konut satıldı. Satılan konutların yüzde 38,9'u sıfır konut satışı iken, yüzde 61,1'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ayında ise 2019 Ocak ayına göre konut satışları artış göstererek 21 bin 250 oldu.İstanbul'da 2019 yılı ortalama konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında azaldı. 2019 yılı İstanbul ortalama konut birim metrekare fiyatı bir önceki yıla göre azalarak 4 bin 745 TL oldu. Aynı dönemde Türkiye ortalaması ise artarak 2 bin 783 TL olarak gerçekleşti.İstanbul'da konut kredisi kullanılarak alınan konutların toplam konutlar içindeki payı yüzde 23,5 oldu. Türkiye'de ise bu oran yüzde 24,7 olarak gerçekleşti.İstanbul'da 2019 yılında yapılan toplam konut alımları içinde kadınların aldığı pay yüzde 27,9 oldu. Toplam konut alım işlemlerinin yüzde 53,1'i erkekler, yüzde 27,9'u kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Konut alımlarında 2018 yılına göre kadınların payı yüzde 1,9 oranında artarken erkeklerin payı yüzde 1,6 oranında azaldı.2019 yılında İstanbul'da en fazla konut satışının olduğu ilçeler Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Pendik ve Kadıköy oldu. Bu beş ilçedeki satışlar İstanbul'daki toplam satışların yüzde 34'ünü oluşturdu. 2019 yılında gerçekleşen satışların yüzde 35,6'sı Anadolu yakasında, yüzde 64,4'ü ise Avrupa yakasında gerçekleşti.

2019 yılında 2018 yılına göre, en çok Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer'de konut satıldı; oranlar Şişli'de yüzde 24,7, Beyoğlu'nda yüzde 21,4 ve Sarıyer'de yüzde 17,5 oldu. Arnavutköy, Esenyurt ve Sancaktepe, bir önceki yıla göre en az satış yapılan ilçelerin başında yer aldı. Ataşehir'de ise 2018 yılında 6 bin 59 konut satılırken, 2019 yılında da aynı sayıda konut satıldı.

Yabancıların konut satışı da arttı

Türkiye'de 2019 yılında yabancılara yapılan konut satışının yüzde 45,9'u İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 2019 yılında bir önceki yıla göre yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 46,2 oranında bir artış gerçekleşti. 2018 yılında yabancılar İstanbul'dan 14 bin 270 konut satın alırken, 2019 sonu itibariyle yabancılara satılan konut sayısı 20 bin 587'ye yükseldi. 2020 Ocak ayında da İstanbul'da yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın ocak ayına göre artarak 1.875 oldu.