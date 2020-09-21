İstanbul'da konut fiyatları yüzde 30 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Eylül 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Toplam konut satışlarının yüzde 17'sinin gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda 176 bin konut satışı gerçekleşti. Temmuz 2020'de sıfır konut fiyatları yüzde 30, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 21 arttı.

Ağustos ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Toplam konut satışlarının yüzde 17’sinin gerçekleştiği İstanbul’da ağustos sonu itibariyle gerçekleşen ortalama konut satışları bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 11 artarak 22 bin oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde konut satışları yüzde 14 arttı. İlk sekiz ayda, toplam 176 bin konut satıldı.

Sıfır konut satışında yüzde 16 azalış

Konut satışlarının yüzde 71’i ikinci el konutta gerçekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 16 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 28 arttı.

Ağustos ayı satışları, bir önceki yıl ortalamasına göre sıfır konutlarda yüzde 5, ikinci el konutlarda ise yüzde 83 arttı.

İpotekli konut satışı yüzde 47

2019 yılı aylık ortalama ipotekli konut satışı 4 bin 652 adet iken, 2020 Ağustos’ta yüzde 123 artarak 10 bin 362’ye yükseldi. İpotekli konutların satışlar içindeki payı, yüzde 47'e yükseldi.

Konut satışlarının yüzde 61’i Avrupa yakasından oldu. En yüksek satış, 23 bin 79 adet konut ile Esenyurt’ta gerçekleşti. Satışlar, Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Esenler ve Bakırköy’de 2019 ortalamasının altında kaldı. Satışların yüzde 39’unun gerçekleştiği Anadolu Yakası’nda ise sekiz ayda en yüksek satış, 9 bin 459 konut ile Pendik’te kaydedildi.

Yabancılara satış yüzde 31 azaldı

Yabancılara yapılan satışın yüzde 46’sının gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda, 9 bin 596 adet konut satıldı. Satışlar hem İstanbul hem de Türkiye genelinde yıllık yüzde 31 azaldı.

2020 Temmuz'da, konut fiyat endeksi yıllık bazda; sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 arttı.

Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda yüzde 25 artış gerçekleşti.

Konut Piyasası Eylül 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.