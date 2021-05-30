İstanbul'da kısıtlamada parkta oturmaya devam edenlere ceza kesildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Avcılar'da parklarda oturarak, sohbet edenler polis tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Uyarılara rağmen oturmaya devam eden 3 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Merkez Mahallesi'ndeki Bülent Ecevit ile Atatürk Parkı'nda oturarak sohbet edenlerin sayısının arttığını gören Avcılar Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi defalarca siren çalarak, bu kişilerin dağılmasını hedefledi. Sirenli uyarının ardından megafonla uyarı yapıldı. Buna rağmen parktaki banklarda oturanlar olduğu görülünce polis memurları inerek parkta bulunanlara sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen banklarda oturmaya devam eden bir adam ile bir çiftin yanına giden görevliler Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 460 lira para cezası kesilmesi için tutanak hazırladı.