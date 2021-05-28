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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

28 Mayıs 2021 18:37

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik haritasına göre yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü. 

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde D-100 karayolunda yoğunluk giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Topkapı'dan Avcılar yönüne trafik ağır ilerlerken, duraklarda da zaman zaman yoğunluk oluştu. Beylikdüzü yönüne giden duraklarında sefer sayılarının arttırılmasına rağmen yoğunluk uzun süre devam etti. Birçok yolcu metrobüslere binme ve inmede zorluk çekti.

 

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