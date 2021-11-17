İstanbul'da kiralar yüzde 70 arttı, Kadıköy'de satılık konut fiyat artışı yüzde 95'i aştı!

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları, ekim ayında yıllık yüzde 47,5 arttı. Kiralardaki artış yüzde 57,1'e ulaşırken, İstanbul'da ise yüzde 70'i buldu. Kadıköy'de satılık konut fiyat artışı yüzde 95,3'e ulaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam), sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı ekim ayı konut piyasası görünümü raporunu paylaştı.

Geçen yılın ekim ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 47,5 artarak 4.940 TL oldu. Böylece Türkiye genelinde 100 m2 bir evin ortalama fiyatı 494 bin TL’ye yükseldi.

İstanbul'da ortalama satılık konut m2 fiyatı 6 bin 736 lira

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul'da yüzde 50,3, Ankara'da yüzde 39,5 ve İzmir'de yüzde 34,6 arttı.

Böylece, ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul'da 6.736 TL, Ankara'da 3.230 TL, İzmir'de ise 5.782 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) satış fiyatları da ülke genelinde ve üç büyük ilde artmaya devam etti.

Aynı şekilde ucuz ve lüks konutların satılık ilan m2 fiyatlarında da artış devam etti ve satılık konut ortalama m2 fiyatı ucuz konutlarda 2.541 TL'ye, lüks konutlarda ise 15 bin 290 TL'ye yükseldi.

Satılık ilan sayısı artıyor

Konut piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olarak izlenen, satılan konutların satılık ilan sayısına oranı önceki aya göre gerek ülke genelinde gerekse üç büyük ilde arttı.

Bu artışın satılık konut talebindeki yükselişten kaynaklandığı görülüyor.

Konut piyasasındaki canlılığı ölçen bir diğer gösterge olan kapatılan ilan yaşı geçen aya göre hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde düştü. Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 66,5 gün, İstanbul'da 68 gün, Ankara'da 50,9 gün ve İzmir'de 77,5 gün oldu.

Kadıköy'de satış fiyat artışı yüzde 95.3

İlk kez bu ayki raporda incelenen İstanbul'un ilçelerindeki satış fiyatı artış oranları, en yüksek artışın yüzde 95,3 ile Kadıköy'de, en düşük satış fiyatı artışının ise yüzde 24,5 ile Fatih'te olduğunu gösterdi.

Şile yüzde 80,3, Sarıyer yüzde 66,5 ve Çatalca yüzde 66 ile en yüksek satış fiyatı artışlarının hesaplandığı ilçeler olurken, Adalar yüzde 34,8, Beyoğlu yüzde 34,4 ve Güngören yüzde 33,1 en düşük satış fiyatı artışlarının görüldüğü ilçeler oldu.

İstanbul'da kira artışı yüzde 70

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı ekimde yüzde 57,1 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 24 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 70, Ankara'da yüzde 40,8 ve İzmir'de yüzde 46,1 oldu.

Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul'da 36 TL, Ankara'da 16 TL, İzmir'de ise 24 TL oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.

Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düştü.