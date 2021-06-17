İstanbul’da kira artışı yüzde 35’i geçti

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) Sahibinden.com’un veri havuzunu kullanarak yaptığı hesaplamaya göre İstanbul’da mayısta yıllık kira artış oranı yüzde 35,7 oldu.

‘Konut piyasasında yavaşlama, İstanbul’da yüksek kira artışı’ başlıklı araştırmaya göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Mayıs ayında yüzde 23,2 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 18,4 TL’ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 35,7, Ankara’da yüzde 20,3 ve İzmir’de yüzde 21,8 oldu. “İstanbul’da yüksek kira artışı dikkat çekici” denilen araştırma notunda, “Bu gelişmelerin sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 27,1 TL, Ankara’da 13,1 TL, İzmir’de ise 19,1 TL olmuştur” denildi.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da üç büyük ilde arttı.





Kiralık konut piyasasında bir “canlılık göstergesi” olarak kullanılan ‘kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı’ ülke genelinde ve üç büyük ilde geçen yılın aynı ayına göre arttı.

Öte yandan, bu gösterge önceki aya göre ülke genelinde belirgin bir değişim göstermezken, İstanbul’da ve İzmir’de sınırlı oranda düştü, Ankara’da ise yükseldi.