İstanbul’da Kartal Kaymakamlığı'ndan Boğaziçi protestolarına karşın gösteri ve yürüyüş yasağı

İstanbul'un Kartal Kaymakamlığı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına karşın başlatılan protestolarda gözaltına alınanlar için yapılan toplanma çağrısının ardından ilçede 7 gün boyunca tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Kartal'da İstanbul Valiliği tarafından belirlenmiş iki toplanma alanı bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınanların bir kısmı Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren ilçe genelinde tüm gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığı bildirildi. Kaymakamlık yasağa gerekçe olarak ilçede bulunan Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanmak için yapılan çağrıları gösterdi.

Kartal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle;

Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 08.02.2021 Pazartesi günü ilçemizde bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptıkları anlaşılmıştır.

İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 08.02.2021 gününden itibaren yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

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