İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor; trafik yoğunluğu 18.15 itibarıyla yüzde 17 olarak ölçüldü

İstanbul'da dün öğleden itibaren kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Beykoz'da aralıklı yoğun kar yağışı gök gürültülü devam ediyor. Araçlar ana arterlerde yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Ara sokaklarda ise bazı araçlar mahsur kaldı. Motosikletli sürücüler ise motorlarını iterek yola devam etti.

Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, trafikte olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da yer yer ve aralıklarla etkili oluyor. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta aralıklarla süren yağış sonrasında evlerin çatıları ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İncirli, Zeytinburnu güzergahında da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Ana arterlerde trafik yoğunluğu gözlenmiyor.

İBB trafik uygulamasına göre saat 18.15 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 17 olarak ölçüldü.