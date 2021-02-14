İstanbul'da kar yağışı etkili oldu; İBB, 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü

İstanbul’da gece yarısı başlayan kar yağışı etkisini artırarak devem ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7 bin 31 personeli görevlendirdi. 5 bin ton tuz döktü. Ayrıca 363 evsiz vatandaşı da misafir ediyor.

İBB AKOM verilerine göre gece saatlerinden itibaren yağan kar yağışı sonucunda; Avrupa yakasında Arnavutköy, Eyüpsultan ve Silivri ilçelerinde 6-10 cm arası, Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde 12 cm kar kalınlığı ölçüldü. Rüzgârın gün içerisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, aralıklarla fırtına (40 ila 80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışlar önümüzdeki hafta da devam edecek

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar değerlerinde seyreden dondurucu soğuk hava ile birlikte kar yağışı hafta ortasına kadar etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 27 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8°C altında seyretmesi bekleniyor.

7 bin personel sahada

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hazır bekletilecek ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

5 bin ton tuz döküldü

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü.

363 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir ediliyor

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 241’i Esenyurt, 99’u Florya, 23’ü Kayışdağ olmak üzere toplam 363 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.419 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi. Buna ek olarak, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 94 kişi, İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.