İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan bir kararı Twitter hesabından duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir" ifadelerini kullandı.