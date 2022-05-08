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İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken bir Pakistanlı kişi daha yakalandı

Şüphelinin işlemleri sürüyor

08 Mayıs 2022 10:11

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan Pakistanlı kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Pakistanlı bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu 30 yaşındaki B.A. Bağcılar’da yakalandı.

Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme'' suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. 

Geçen haftalarda da kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan Pakistanlılar gözaltına alınmıştı.

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