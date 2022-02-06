İstanbul'da kadın cinayeti: Ozan Dum, 19 yaşındaki hamile kadını öldürdü

İstanbul Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen cani koca, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan imam nikâhlı eşine 1,5 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi'nde saat 15.20 sıralarında meydana geldi.

Hasret Dalkoparan (19), ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Ozan Dum, Dalkoparan'ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı. Dum, Hasret Dalkoparan'ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek eve girdi.

Eşiyle tartışan Ozan Dum, ardından silahını çıkartarak Hasret Dalkoparan’ı1,5 yaşındaki çocuğunun yanında silahla vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cansız bedeni, incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Hasret Dalkoparan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Alemdağ Mezarlığı'na defnedildi.

18 suç kaydı bulunan Ozan Dum, kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan cani koca, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek?"

Baba Derya Dalkoparan, "Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikâyetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyorlardı. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek. En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damadım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi" ifadelerini kullandı.