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İstanbul'da kadın cinayeti: 70 yaşındaki erkek, eşini bıçaklayarak öldürdü

05 Mayıs 2020 16:38

İstanbul'un Kartal ilçesinde 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdükten sonra dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına sön verdi.

Olay Kartal Esentepe mahallesi, Leman sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi 68 yaşındaki Z.O.'yu bıçaklayarak öldürdü, ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

(İHA)

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