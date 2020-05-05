İstanbul'da kadın cinayeti: 70 yaşındaki erkek, eşini bıçaklayarak öldürdü

Olay Kartal Esentepe mahallesi, Leman sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi 68 yaşındaki Z.O.'yu bıçaklayarak öldürdü, ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.

(İHA)