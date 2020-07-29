İstanbul’da IŞİD operasyonu: Örgütle bağlantılı 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9’u yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, terör örgütü IŞİD mensupları ile bağlantıları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Gece çok sayıda ilçede 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, ‘yabancı terörist savaşçı’ olarak nitelendirilen IŞİD mensubu 9 YTS gözaltına alındı.

Yürütülen aynı soruşturma kapsamında, örgütün Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG kontrolündeki kamplarında tutulduğu belirtilen IŞİD mensuplarına yardım gönderme arayışında bulunduğu değerlendirilen C.D. ile yine El-Kaide’den kopan Heyeti Tahrir Şam (HTŞ)/El Nusra terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken ölen örgüt mensuplarını öven ve bu doğrultuda paylaşımlar yapan ve intihar eylemcilerine yönelik övücü paylaşımlar yaptığı değerlendirilen A.Y. adlı örgüt sempatizanının yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, operasyonların devam edeceği öğrenildi. (İHA)