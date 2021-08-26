İstanbul’da IŞİD operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da bulunan 7 ilçedeki 9 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri IŞİD Silahlı Terör Örgütü'nün deşifre edilmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten kişilerle sosyal medya üzerinden IŞİD veya El Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yapan şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. (İHA)





