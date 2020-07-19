İstanbul'da IŞİD operasyonu: 27 şüpheli gözaltında

İstanbul'da IŞİD'e yönelik 15 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden Hz. Muhammed'e hakaret edilmesi üzerine eylem hazırlığı içerisine girdikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından 15 ilçede belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.