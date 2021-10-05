İstanbul’da IŞİD operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da IŞİD'e yönelik 10 ilçede düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'in faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan bazı şüphelileri takibe aldı.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçmiş dönemde IŞİD saflarında bulundukları, örgüte eleman kazandırıp, maddi destek sağladıkları ve sosyal medya ağları üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan şüphelilere yönelik ''Başakşehir, Esenyurt, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Kâğıthane, Eyüpsultan, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Beyoğlu’nda'' 18 farklı adrese yönelik eş operasyon düzenlendi.

Özel Harekât Timlerinin de yer aldığı baskınlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman ve dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)