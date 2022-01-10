İstanbul'da inşaatta göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da bir inşaat temelinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki Cemal Eken hayatını kaybetti. Göçük altında kalan İsa Eğice itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Avcılar’da bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Göçük sırasında iki işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, İsa Eğice isimli işçiyi kurtararak ambulansa teslim etti. İlk müdahalenin ardından Eğice, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri herhangi bir toprak kaymasının olmaması için çevrede şeritle güvenlik önlemi aldı.

Kafasına kadar göçük altında kalan işçinin nefes alması ve üzerine toprak için itfaiye ekipleri elleriyle toprağı kazıp, etrafını çuval destek verdi.

Toprak altında kalan 42 yaşındaki Cemal Eken hayatını kaybetti.