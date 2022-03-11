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İstanbul'da İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü

11 Mart 2022 08:16

İstanbul, Sarıyer'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İETT'ye ait iki otobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 4 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Bir süre kayan otobüs karşı şeritten gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Otobüslerin çarpışma anları güvenlik kamerasına  saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün kayması ve karşı şeritten gelen otobüse çarpma anı görüldü.

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