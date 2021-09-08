Faciadan dönülen kaza böyle geldi: “Otomatik frenleme” arızalandı, makinist sistemi kapatarak yola devam etti

İstanbul Tuzla'da bu sabah meydana gelen hızlı tren kazasına ilişkin soruşturma sürerken, hızlı trene çarpan trendeki otomatik frenleme sisteminin (ATS) arızalandığı ve bu sebeple makinistin sistemi kapatarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, sistemin sık sık arızalandığını ve bakımların yeteri kadar yapılamadığına dikkat çekti.

Sistem, birkaç kez treni durdurdu

İstanbul-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenle Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treninin çarpıştığı kazaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı’ndan yola çıkan ADA treninde bulunan otomatik frenleme sistemi, yapmaması gerektiği halde birkaç noktada frenleme yaptı ve treni durdurdu. Bunun üzerine makinist, sistemi kapatarak yoluna devam etti. Tren, Tuzla Tersane istasyonunda buluşma noktasına girdiği sırada kırmızı ışık ihlali yapıldı ve hızlı trenle kafa kafaya geldi. “Otomatik frenleme sistemi çalışsaydı, makinist hatası bertaraf edilip kazanın önüne geçilirdi” diyen BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir, şunları söyledi:

Sistemin bakımı yeterince yapılmıyor

“O bölgede tren trafiği çok yoğun bir şekilde işliyor. Konvansiyonel hattaki trenlerin hızlı trenle buluştuğu noktalarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Sinyalizasyon sistemi, bu tür personel hatalarının önüne geçiyor. ATS dediğimiz otomatik frenleme sistemi, buluşma noktasında başka bir lokomotif varsa bunu tespit ediyor ve devreye girerek lokomotifi frenliyor. Burada arızadan dolayı sistemin çalışmadığını görüyoruz. Özellikle hızlı trenin çalıştığı bölgelerde buluşma gören noktalarda, ATS’nin çalışır vaziyette seyrüsefere verilmesi gerekiyor. Fakat son zamanlarda bu sistemin çok fazla arızalandığını görüyoruz. Çünkü, bu sistemlerin yeterince bakımları yapılmıyor. Sürekli bakım yapılması gerek ancak, atölyelerde yeterli bakım eleman yok, personel eksiklikleri var.”

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden söz konusu kazaya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz" denildi. Öte yandan valilik kaynakları tren seferlerinin devam ettiğini belirtti.

Açıklama şöyle:

"Bugün saat 08.45’te Adapazarı–Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen (7) yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz.

Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, durdurulan seferlerin tekrar başlatılması için çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır."

Makinistler ve sinyalizasyon görevlisinin ifadesi alınacak

DHA'nın aktardığına göre, tren kazasında 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kaza nedeniyle ilgili gerekli araştırmaların yapılması için savcılığın emniyet ekiplerine gerekli talimatların verildiği öğrenildi. Olaya ilişkin makinistlerin ve sinyalizasyon görevlisinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınacağı bilgisi edinildi.