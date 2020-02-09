İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son meteorolojik verilere göre İstanbul’da mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugün akşam saatlerinden itibaren güneyli rüzgarlarla birlikte kademe kademe artarak mevsim normalleri civarına yükseleceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da cuma gece saatlerinden itibaren etkili olan aralıklı kar yağışları neticesinde TEM’in güneyinde kalan ilçelerde kar kalınlıklarının ortalama 3-7 santimetre, kuzeyde kalan ilçelerde ise ortalama 10-15 santimetre aralığında kaydedildiği aktarıldı.

Kritik noktalarda çalışmalar sürüyor

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, İstanbul genelinde aralıklarla görülen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ana arterler, meydanlar, üst geçitler, otobüs durakları gibi kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttüğü, komutalara gelen ihbarlara ekipler tarafından müdahale edildiği anlatıldı.

İBB'nin, 6 bin 882 personel ve 1373 karla mücadele aracını, kentteki hayatın aksamaması için hazır bulundurduğu belirtilen açıklamada, "Son 24 saatte kar küreme ve tuzlama ekipleri tarafından, İBB Yol Bakım 2 bin 435 ton tuz, 11 ton solüsyon, Karayolları ekipleri 1479 ton tuz, 112 ton solüsyon, İCA 156 ton tuz, 529 ton solüsyon, 10 ton üre, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi 213 ton tuz, 27 ton solüsyon kullandı." ifadesine yer verildi.

Sokakta yaşayan 568 vatandaş misafir ediliyor

Açıklamada ayrıca, İBB tesislerinde 529 erkek, 39 kadın olmak üzere sokakta yaşayan toplam 568 vatandaşın misafir edildiği kaydedildi.