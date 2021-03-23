İstanbul'da gün boyu yağış bekleniyor, 35 il için turuncu kodlu uyarı verildi

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünü yağışlı olacak. İstanbul'da gün boyu yağışlı hava beklenirken, şiddetli rüzgâra karşı da uyarı yapıldı. Öte yandan 35 il için turuncu kodlu uyarı verilirken, 31 il için de sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'da şiddetli yağışlar görülecek

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun güneyi, Antalya'nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşecek

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

35 il için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; Adana, Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kayseri, Mardin, Siirt, Sivas, Trabzon, Karaman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Niğde, Rize, Tunceli, Van, Bayburt, Batman ve Iğdır için turuncu kodlu uyarı verildi.

Sarı kodlu uyarı

Öte yandan; Antalya, Aydın, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Karabük, Amasya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Gaziantep, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce için de sarı kodlu uyarı verildi.