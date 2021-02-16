İstanbul'da görev yapan doktor Halil Onalt, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TBB), İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan 49 yaşındaki doktor Halil Onalt'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Dr. Onalt için taziye mesajı yayımladı.





Onalt'ın vefatını TTB, "Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz. İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dr. Halil Onalt'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklama ile, Onalt'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Tatar'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Her geçen gün artırılarak alınan tedbirlere rağmen Covid-19 pandemisi ile mücadele de meslek hayatını İstanbul’da idame ettiren Doktor Halil Onalt ve ülkemizde tedavi görmekte olan bir vatandaşımızın daha hayatlarını kaybetmeleri bizleri derinden üzmüştür.

Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Bu vesile ile her vatandaşımızın kişisel tedbirlere azami hassasiyeti göstermelerinin toplumumuzun sağlığı açısından önemini hatırlatırım. Sağlık çalışanlarımızın gayretleri ve halkımızın tedbirlere riayeti ile bu salgına karşı başarılı olacağımıza olan inancımı yinelerim."