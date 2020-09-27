İstanbul'da gazete bayilerinin yüzde 560 zam isyanı: Ya kırk satır ya kırk katır diyorlar, imkansızı istiyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı gazete ve ürün satış büfelerinin yetkisi, İBB Meclisi’nin aldığı kararla İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ’ye verildi. İBB, yeni sözleşmede İstanbul’daki gazete satış büfelerinin kiralarına yüzde 560’a varan zam ile büfeleri yenileme ücreti olarak da 80 bin ile 300 bin liraya kadar fatura çıkacağını bildirdi. Yeni sözleşmeye imza atmayan gazete bayilerine ise 1 ekimde ihaleye çıkılacağı belirtildi.

İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, “Bu paraları ödememizin imkânı yok. İmamoğlu’ndan 1 aydır randevu talebim var. Onu yanılttıklarını düşünüyorum. Ama bunu anlatamadık” dedi.

"Ya kırk satır ya kırk katır diyorlar, imkansızı istiyorlar"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yeni büfeleri yapılması ile ilgili olarak da konuşan Karasu, yeni büfelerin yapılmasının ardından kazançların görüleceğini ve yeni kiraların bu şekilde belirlenebileceğini dile getirdi. Ferihan Karasu, “Bizim tek talebimiz bu. En kötüsü de şu: Size bir hafta süre veriyorum, ödeyemezseniz büfeleri ihaleye çıkaracağım diyorlar. Bayiler ortada kaldılar. Ya kırk satır ya kırk katır diyorlar. Ya ‘Bırak git işsiz kal, aç kal, yaz boyu çalışmadın, kredi çektin onları ödeyeme ya da nereden bulursan bul beni ilgilendirmez, bu paraları bul bana getir’ diyorlar. İmkânsızı istiyorlar” diye konuştu.