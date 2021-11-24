İstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi

Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Ödemeyenler yüzünden sitedeki herkesin soğuk nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen site sakinleri, durumun çözüme kavuşturulmasını istiyor. Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tura ise, İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istediklerini belirterek ''Ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi'' dedi.

İstanbul Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğa lgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendi.

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Soğukta üşüyorlar. Burada ciddi bir mağduriyet var. İGDAŞ bizim sitemizin ödenmeyen borçlar yüzünden kesildiğini söyledi. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyorlar ama insanların bu mağduriyeti yaşaması ne kadar doğru" dedi.

Site içerisinde esnaflık yapan Ali Akçiçek, "Doğal gaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkânım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum. Küçük çocuğu olanlar var, hastalığı olanlar var, yaşlısı olanlar var. Bütün insanlar mağdur durumda şu anda" diye konuştu.

Site yönetim kurulu başkanı Zafer Tura ise, İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istediklerini belirterek şunları söyledi:

''Şu anda borcu olmayan site sakinlerimiz o kadar mağdur durumda ki, biz oradaki yetkili kişiye söyledik. 15 bin kişilik site içerisinde yapılan bir zulümdür. Biz pazartesi günü ödeme vaadinde bulunduk. Bir kısmının ödemesini yaptık, bir kısmının ödemesi de bugün olacaktı. Pazartesi ödeme yapamadığımız için bugün bilinçli olarak gaz kesildi.''