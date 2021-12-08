İstanbul'da eve yarım saatte 45 bin lira zam

Hızla artan döviz kuru ve üst üste gelen zamlar İstanbul'da konut maliyetlerini de yüksek seviyelere getirdi. Bahçelievler'de bir evin fiyatı, doların 13 liraya yükselmesiyle yarım saatte 45 bin lira zamlandı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin, ev arayışlarını anlattığı haberinde, Bahçelievler'de "metrobüse yürüme mesafesinde" diye tanıtılan ancak yürüme mesafesinde olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bu bölgede kiralık dairelerin 4-5 bin lira arası olduğunu söyleyen emlakçıya satılık daire soruyoruz. 'Aşağı mahallede var' diyerek bizi bu kez oraya götürüyor. Daireyi gördüğümüzde fiyatının 450 bin lira olduğunu söylüyor. Biz de fiyatın uygun göründüğünü, pazarlıkta anlaşırsak satın alabileceğimizi söylüyoruz.

Telefonla görüşülen dairenin sahibi pazarlık yapmayacağını, daireyi 450 bin liradan satacağını söylüyor. Ancak sadece yarım saat sonra o bizi geri arıyor: '495 bin liraya satacağım.' Yarım saatte neden 45 bin lira fiyat yükselttiğini sorduğumuzda ise şu yanıtı alıyoruz: 'Yarım saat önce dolar 12 liraydı, şu an 13 lira oldu…'"