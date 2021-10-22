İstanbul'da ev kiraları yükselmeye devam ediyor: En pahalı semt Sarıyer, en ucuz Sultanbeyli

İstanbul başta olmak üzere ev kiralarının bir anda yükselmesi tüm yurttaşları derinden etkiliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) hazırladığı yeni raporda İstanbul’un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz’da, en düşük kira artışı ise Bayrampaşa’da gözlemlendi.

Kiralık konutlarda en pahalı semt Sarıyer olurken en ucuz semt ise Sultanbeyli oldu.

Rapora göre, Beykoz yüzde 92.6, Sarıyer yüzde 86, Tuzla 86.8, Maltepe yüzde 84.5 Ataşehir yüzde 80.9 en yüksek kira artışları ölçülen ilçeler oldu.

En düşük kira artış oranı yüzde 27.6 ile Bayrampaşa’da görülürken onu yüzde 33.3 ile Eyüpsultan, yüzde 33.7 ile Esenler, yüzde 38.9 ile Güngören izledi.

İstanbul Sultangazi’de yaşayan bir çocuk annesi Birgül Yıldız, kira sorunu yaşayan vatandaşlardan yalnızca bir tanesi. Oturduğu sobalı ve rutubetli evin kirasının 850 TL’den 1250 TL’ye çıkarılmasına tepki gösteren Yıldız, “Ev sahipleri çok vicdansız. ‘Beğenmiyorsanız çıkın’ diyor. Ev bulmak çok zor, kiralar da çok pahalı. Kucağımda bebeğimle nereye gideyim” diye sordu.