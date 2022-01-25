İstanbul'da etkili olan kar halleri vurdu: 'Yüzde 15-20 arasında zam söz konusu'

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı neticesinde TEM otoyolunun 24 saat süreyle kapanması ve şehre giriş Trakya ve Anadolu'dan çıkışların kapatılması gıda fiyatlarına yansıdı. Hallerdeki gıda fiyatlarına bu süreçte yüzde 20 zam geldi.

Hallerdeki durumu Halktv'den Hava Asal'a anlatan İSYÖN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın "Biz haller arasında ve şehir içinde ulaşımı sağlıyoruz. 24 saattir geceli gündüzlü çalışıyoruz. Fakat sebze İstanbul'a dışarıdan geliyor. İstanbul'a giriş yollarının açılması gerekiyor. Kar esaretinin devam etmesi durumunda son çare olarak Atatürk Havalimanı'nın kullanılabilir" dedi.

"Yüzde 15-20 arasında bir artış söz konusu"

"Gıda ürünlerinin tedariğinde bir aksama olması durumunda bu aksamalar fiyatlara yansıyor. İstanbul'a gıda girişinde yaklaşık 24 saatlik bir kesinti oldu. Bu süre uzamaz ise kısa zamanda normale döneriz. İstanbul'da haller ellerinde olanı veriyor. Dün itibarı ile hale mal girişi olmadı. Bu nedenle mal miktarı ve çeşidi az, fiyat düzeyi de yüksek" diyen Gökhan Günaydın şöyle dedi:

"Fiyatlardaki artış ürününe göre değişiyor. Ancak yüzde 15 ve ya 20 civarında bir artış söz konusu. Gürpınar Su Hali Avrupa'ının en büyük su ürünleri halidir. Şu an Gürpınar'a hem deniz hem de kara yolu ile ulaşım sağlanıyor. Balık bol. Balık konusunda vatandaşa sebzeye oranla daha az bir olumsuzluk yansıyacaktır."

"Gıda konusunda kar uzarsa bir B planı yok"

İstanbul'a Trakya ve Anadolu'dan gıda getirilememesi durumunda tek çarenin Atatürk Havalimanı olacağını açıklayan Günaydın sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kent nüfusu nedeniyle kendi üretimine yetmiyor ve dışarıdan gıda ürünü gelmesi gerekiyor. Gıda zincirindeki 3 günü aşan aksamalar İstanbul'da çok hızla hissedilir. 24 saatlik aksamayı absorbe edebiliriz. Şu an İstanbul genelindeki ana yolların tamamı açık. Fakat meteorolojinin dediği gibi uzun süre kenti esir alırsa şehrin bir B planı yok. Gıda ürünü gelmek zorunda. Eğer şehre karayolu ile ürün gelmezse geriye tek seçenek havayolu kalıyor. Allah'tan Atatürk Havalimanı açık. Ama ona gerek kalmayacağını umuyoruz"