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İstanbul'da erkek cesedi bulundu, darp izlerine rastlandı

09 Kasım 2020 15:51

İstanbul, Tuzla'da erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda darp izlerine rastlandı. 

Tuzla'nın Göçbeyli mevkisinde hayvanlarını otlatan bir çoban, yol kenarındaki ağaçlık alanda 34 AC 4592 plakalı aracın yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Çoban durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde vücudunda darp izlerine rastlanan ve üzerinden kimlik çıkmayan 40-45 yaşlarındaki kişinin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

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