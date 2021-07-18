İstanbul'da emlak vergisi oranları belli oldu; Beyoğlu'nda yüzde 80 zam

İstanbul’un ilçelerinde emlak vergisi 2022 zam oranları belli oldu. AKP'li Beyoğlu Belediyesi, haziran ayında yüzde 45 oranında artırdığı emlak vergisini yüzde 80'e çıkarttı. Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, "Bu zam kabul edilemez" dedi. Birçok ilçede benzer durumlar yaşanırken yüzde 100’e yakın artışlar dikkat çekti.

Birgün'ün aktardığına göre Beyoğlu Cihangir Sıraselviler Caddesi'nde 37 bin lira olan metrekare birim fiyatı 53 bin 690 liraya yükseldi. Şişli Teşvikiye'de 15 bin liralık birim fiyat 20 bin liraya fırladı. Beykoz Göztepe Mahallesi'nde 810 liralık metrekare birim değeri 5 katına çıkarak 4 bin lira oldu.

Birim fiyatlarının düşük olduğu noktalarda da zamlar oransal olarak yüksek yapıldı. Beykoz Göztepe Mahallesi'nin bir sokağında 213 liralık metrekare fiyatı 3 bin 500 liraya çıktı. Aynı mahallenin Köprülü Çıkmaz Sokağı'nda 164 lira olan metrekare fiyatı 246 lira oldu.

Beyoğlu sakinleri dava açmaya hazırlanıyor

Beyoğlu Belediyesi, haziran ayında yüzde 45 olarak belirlediği emlak vergi artışını, temmuz ayında yüzde 80’e çıkarttı. Belediye, emlak vergisi rayiç bedellerinin belirlenmesi sürecinde Beyoğlu sakinlerinin yüzde 45’lik zamma yaptığı itirazları dikkate almazken, Valilik Merkez Komisyonu’nun tavsiye niteliğindeki yüzde 80’lik zam önerisini itirazsız benimseyerek vergi zammını yüzde 45’ten 80’e çıkarttı.



Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, pandemi koşullarında hanelerin reel gelirleri düşer, hayat pahalılığı dayanılmaz noktaya gelirken muhtarların, belediye meclis üyelerinin ve Beyoğlu sakinlerinin itirazları dikkate alınmadan dayatılan bu zammın kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını belirterek şunları söyledi:



“Beyoğlu Belediye Meclisi toplantılarında emlak vergi artışlarının durdurulmasına yönelik itirazlarımız ve verdiğimiz soru önergeleri dikkate alınmadı. Halkın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza aldırmaksınız sadece gelirini arttırmaya odaklanmış bir belediyecilik anlayışı ile karşı karşıyayız. Yasal itiraz haklarımızın tümünü kullanacağız, Beyoğlu sakinlerini de bu adaletsiz vergi artışına karşı yasal haklarını kullanamaya davet ediyoruz."

Emlak rayiç bedelleri artışları çok kısa bir zamanda ve mükellefler doğrudan bilgilendirilmeden yapılıyor. Vergi mükellefleri yeni vergi miktarlarını ancak muhtarlıklarda askıya çıktığında öğreniyor. Vergi artışlarına itirazlar için ise 30 günlük süre var. Bu sürenin başlangıcı olarak askı tarihi kabul ediliyor. Resmî süreye göre 30 Temmuz’a kadar dava açılabilir. Ancak adli tatil nedeniyle, 1-7 Eylül tarihleri arasında da mükellefler dava açabilirler.

Yapılan vergi zammı ve vergi mahkemesinde açılacak davalara ilişkin olarak Beyoğlu sakinleri bir araya geliyor. Beyoğlu’nda gerçekleşecek yüzde 80’lik emlak rayiç bedel artışına karşı dava açmak isteyenleri bilgilendirecek çalışmalar yapılıyor.