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İstanbul'da ele geçirilen 310 ton alkol ve tütün imha edildi

23 Aralık 2021 14:52

İstanbul'da, 2021 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen; aralarında alkol ve tütün mamullerinin bulunduğu toplam 310 ton madde imha edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul genelinde, 2021 yılında yaptığı operasyonlarda; sahte alkol, tütün ürünleri ve diğer suç unsurları dahil toplam 310 ton madde ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-20 Aralık 2021 tarihleri arasında imha edildi. (DHA) 

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