İstanbul'da ekmeğe zam talebi

İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2.5 lira olması isin başvuruda bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası talebi değerlendirirken kararı beklemeyen fırınlar zam yapmaya başladı.



Bazı ilçelerde ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş tepki gösterdi. Fırıncı Yılmaz Özdemir, "Aslında 2.5 lira bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil" dedi. Fırıncı İdris Şişman da "Şu an ekmek 2,5 lira. Başkan 2.5 lira dediği zaman 2.5 liradan satıyoruz" diye konuştu.



İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı.

Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 230 gramlık ne de 270 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı. (DHA)











