İstanbul'da ekmeğe resmi zam

İptal beklenmiyor

Demir, “İTO Meclisi’nde onanan bu kararı, İstanbul Valiliği ya da Ticaret Bakanlığı’nın iptal etme yetkisi her zaman var. Son kararı siyasi otorite verir, iptal edebilirler ancak böyle bir durumla karşılaşmamız beklenmiyor. Çünkü yetkililer de mevcut koşullarda maliyetlerin bizi ne kadar zorladığının farkında” diye konuştu.