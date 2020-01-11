Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi

İstanbul'da ve Marmara bölgesindeki diğer illerde hissedilen 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Silivri açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi daha sonra yaptığı revize ile depremin büyüklüğünün 4.8 olduğunu duyurdu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

AFAD ayrıca "Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir" açıklaması yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından depremle ilgili yaptığı açıklamada "Marmara denizinde, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

İstanbul Valiliği: Herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmadı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır" denildi.



İstanbul Valiliği'nden deprem ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:



"Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığımızdan alınan bilgilere göre bugün saat 16.37'de Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD'a bağlı 26 çalışma grubumuzun bütün yetkilileri AFAD Hasdal Merkezi'mizde acil bir şekilde toplanmış ve değerlendirmelerde bulunmuştur.



Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrası şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.

İstanbulumuza geçmiş olsun"

İmamoğlu: "Ekiplerimiz görev başında"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. İmamoğlu AKOM’a geçerek süreci izleyip yönetmeye başladı. Burada gazetecilere konuşan İmamoğlu, deprem gerçeğinin İstanbul'un en önemli sorunu olduğunu belirtti. Başka hiçbir konuyu öncelemeden, deprem ile ilgili adım atılması gerektiğini belirten İmamoğlu, bunun hem İstanbul hem tüm Türkiye için önem taşıdığını belirtti.

Silivri Belediyesi de yaptığı açıklamada "Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı: Ekiplerimiz acil durumlar için hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Koca, ''İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası sağlık ekiplerimiz acil durumlar için hazır haldedir. Hepimiz için en büyük teselli herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

"5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor"

Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

TIKLAYIN - Marmara'da art arda depremler