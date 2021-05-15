İstanbul'da Covid-19 testi sahteciliği: Evrakları gören seyahat şirketi ihbar etti

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir’in haberine göre, Şişli'de Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle Covid-19 testi yapan özel bir laboratuvara geçen günlerde bir mail geldi. Mailde İranlı bir kişinin söz konusu laboratuvarda test yaptırdığı, bu test ile yurt dışına çıkmak istediği belirtildi. Şirket ilk önce kendisine gelen görüntünün gerçek olduğunu düşündü. Söz konusu kişi, bir müddet sonra yurt dışına çıkış yaptı. Şirket yetkilileri olumlu dönüşten kısa bir süre sonra şahsın laboratuvara başvuru yaptığı iddia edilen tarihleri inceledi. Fakat böyle bir kişinin hastaneye başvurmadığı ve tahlil yaptırmadığı ortaya çıktı. Kuruma acil dönüş yaparak durumu anlatan hastane yetkilileri raporun orijinal belge üzerine oynama yapılarak hazırlandığını ifade etti.

Savcılık soruşturma başlattı

Seyahat şirketi tarafından durum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aktarılınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu laboratuvarın oluşturduğu sahte belgelerle birden fazla vatandaşın yurtdışına çıktığı tespit edildi. Laboratuvar sahte olarak üretilen belgelerin kaçakçılıkla uğraşan bazı kişiler tarafından kötü niyeti olarak kullanıldığını, kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.