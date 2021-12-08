İstanbul'da Çinli kadını öldürüp evini ateşe veren Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Fatih’te Çinli Haıyun Chen’i öldürerek evini ateşe vermekle suçlanan Mert Pehlivan’ın yargılandığı davada savcı, sanığın 3 ayrı suçtan müebbet ve 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Fatih’te Çinli Haıyun Chen’in boğazını kestikten sonra evini ateşe verdiği iddia edilen tutuklu sanık Mert Pehlivan’ın yargılanmasına İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan ve avukatı Eren Taş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz katıldı.

Müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendi

Mütalaada anlatılanlara göre; olay günü sanık Mert Pehlivan, saat 18:30 sıralarında maktul Haiyun Chen'in ikamet ettiği Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta bulunan evine gitti. İddiaya göre burada, para karşılığı ilişkiye girme meselesinden anlaşmazlık çıktı. Sanık, olaydan sonra ele geçirilemeyen kesici bir aletle maktulün boğazını keserek öldürdüğü, sonra da kolundaki bilekliği alıp evi ateşe vererek ayrıldı. Tanık Hüseyin Kıştan'ın evden çıkan dumanları görerek itfaiyeye haber vermesi üzerine de yangın söndürüldü.

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin uzmanlık raporuna göre, maktulün vücudunda toplam 4 dört kesik saptandı. Kafa bölgesinde künt travmatik lezyonlar saptanan maktulün ölümünün boğazlama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli hırsızlık’ ile ‘mala zarar verme’ suçlarından müebbet ve 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.