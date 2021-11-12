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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

12 Kasım 2021 08:02

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

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