İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:



"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."



Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.